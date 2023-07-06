بحث عن "الموهبة" وملئ فراغ مكتب الأب.. طالبات بالثانوية العامة تعددن أحلامهن

"هدخل فنون تطبيقية وأنا صيدلة"، أمنيات انتشرت بين فتيات مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية صباح اليوم الخميس قبل موعد بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بسملة ناصر، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة زهراء حلوان، قالت إنها ستتوجه لتأدية اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية فور الإعلان عنها لتحقيق حلمها في أن تصبح مهندسة ديكور.

وتابعت أن كليات الفنون التطبيقية تعتبر من الكليات التي تعتمد الدراسة بها على "الموهبة" وما يمتلكه الشخص من قدرات.

فيما تتمنى وفاء علي بأن تدرس بكلية الصيدلة، رغبة في اقتحام عالم مليئ بالمعلومات والقدرات المختلفة، على حد قولها.

أما دينا علاء فحلمها الدراسة بكلية الحقوق، لتكون مكان والدها الذي توفي قبل عام ولا زال مكتبه فارغا.

وتعتبر دينا دراسة الحقوق من أصعب المجالات التي يمكن الاستمرار بها.

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.