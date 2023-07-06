ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توفيت عن عمر 81 عام.. تعرف على أعمال كيسى روجرز بطلة فيلم Peyton Place

كيسي روجرز
كيسي روجرز

رحلت الفنانة الأمريكية كيسي روجرز فى 6 يوليو عام 2006، عن عمر ناهز 81 عام، بعد أن وقفت أمام الكاميرا ما تخطى النصف قرن، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، في السينما الأمريكية.

 

حياة كيسي روجرز الأسرية

ولدت كيسي روجرز بولاية ميسورى فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى 15 ديسمبر 1925، وتزوجت مرتين الاولى  عام 1945 من جيمس فاريل دونيلان، وانجبت ابنهم جيمس، والمرة الثانية من تير وينسلو لويس الثالث، وانجبت منه 3 ابناء هم منى ومونيكا وميشيل، وانفصلوا في 1974، كما لها ٦ أحفاد وإثنين من أبناء الأحفاد.

كيسي روجرز - ويكيبيديا
كيسي روجرز

حياة كيسي روجرز الفنية

درست كيسى روجرز البيانو والاوكورديون والتمثيل، وهى لم تكمل عقدها الأول من العمر، ومارست التمثيل فى المدرسة الثانوية بالمسرح المدرسى، وأيضًا مارسة رياضة البيسبول وتفوقت على الذكور من سنها، ولكنها اشتهرت بدور لويز تيت الثانية في المسرحية الهزلية التليفزيونية الأمريكية الشهيرة مسحور.


ولكن يعد الظهور الحقيقي لكيسى روجرز، خلال عملها فى شركة بارامونت وتألقت مع مطلع الخمسينيات، وفي مستهل الستينيات حولت مواهبها فى التأليف للكتابة للتليفزيون، كما اشتركت فى جمعيات التنمية البشرية.

أهم أعمال كيسى روجرز 

- Strangers on a Train1951
- Two Lost Worlds1951
- Bewitched1964
- Peyton Place1964

وفاة كيسى روجرز

فى عام 2006 وتحديدًا يوم 6 يوليو رحلت عن عالمنا كيسى روجرز عن عمر ناهز الـ 80 عام فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

كيسي روجرز الأعمال الفنية المتنوعة حياة كيسي روجرز الأسرية فنية أهم أعمال كيسى روجرز وفاة كيسى روجرز

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

قناة الناس| أمين الفتوى يكشف معلومات مهمة عن رمى الجمرات (فيديو)

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رئيس الوكرة القطرى يكشف تفاصيل عقد حمدى فتحى

مصرع شاب غرقا فى مياه النيل بسوهاج

فى ذكرى رحيل ملكة الأناقة الفنانة رجاء الجداوى.. أميرة مختار تكشف كواليس حياة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا