توفيت عن عمر 81 عام.. تعرف على أعمال كيسى روجرز بطلة فيلم Peyton Place

رحلت الفنانة الأمريكية كيسي روجرز فى 6 يوليو عام 2006، عن عمر ناهز 81 عام، بعد أن وقفت أمام الكاميرا ما تخطى النصف قرن، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، في السينما الأمريكية.

حياة كيسي روجرز الأسرية

ولدت كيسي روجرز بولاية ميسورى فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى 15 ديسمبر 1925، وتزوجت مرتين الاولى عام 1945 من جيمس فاريل دونيلان، وانجبت ابنهم جيمس، والمرة الثانية من تير وينسلو لويس الثالث، وانجبت منه 3 ابناء هم منى ومونيكا وميشيل، وانفصلوا في 1974، كما لها ٦ أحفاد وإثنين من أبناء الأحفاد.

كيسي روجرز

حياة كيسي روجرز الفنية

درست كيسى روجرز البيانو والاوكورديون والتمثيل، وهى لم تكمل عقدها الأول من العمر، ومارست التمثيل فى المدرسة الثانوية بالمسرح المدرسى، وأيضًا مارسة رياضة البيسبول وتفوقت على الذكور من سنها، ولكنها اشتهرت بدور لويز تيت الثانية في المسرحية الهزلية التليفزيونية الأمريكية الشهيرة مسحور.



ولكن يعد الظهور الحقيقي لكيسى روجرز، خلال عملها فى شركة بارامونت وتألقت مع مطلع الخمسينيات، وفي مستهل الستينيات حولت مواهبها فى التأليف للكتابة للتليفزيون، كما اشتركت فى جمعيات التنمية البشرية.

أهم أعمال كيسى روجرز

- Strangers on a Train1951

- Two Lost Worlds1951

- Bewitched1964

- Peyton Place1964

وفاة كيسى روجرز

فى عام 2006 وتحديدًا يوم 6 يوليو رحلت عن عالمنا كيسى روجرز عن عمر ناهز الـ 80 عام فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.