نائب رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلى "صحيح".. وسنحول "شيحة" للجنة الانضباط

أكد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي قرار صحيح من حكم المباراة.

وقال توفيق، فى تصريحات تليفزيونية: "هناك عدة زوايا أثبتت صحة قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو وإلغاء الهدف قرار صحيح".

وأضاف: "سيتم تحويل محمد شيحة إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب تصريحاته ضدي بأنني دمرت التحكيم المصري وسيتم اتخاذ قرارات رادعة ضده".

وأثار قرار تقنية الفيديو بإلغاء هدف التعادل لصالح الإسماعيلي أمام الأهلي جدلاً كبيرًا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة 18 المؤجلة من بطولة الدوري.

سجل بيرسي تاو هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي في الدقيقة 50.