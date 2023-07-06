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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الإسماعيلى: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى.. والإسماعيلية ستقف على قلب رجل واحد لتجنب الهبوط

حمزة الجمل
حمزة الجمل

أبدى حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حزنه بعد الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري.

وقال حمزة الجمل في تصريحات تليفزيونية: "حزين للغاية على هذه الخسارة وكان يهمنا أن نخرج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "قمنا بتجهيز اللاعبين فنيًا ونفسيًا لكن واجهنا الأهلي على ملعبه وأمام جماهيره والفريق الأحمر كان لديه معنويات كبيرة للغاية".

وتابع: "كنا نرغب في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لكن هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين طوال المباراة".

وواصل حديثه: "علينا أن نطوي صفحة مباراة الأهلي والتركيز في مباراة الداخلية لنحقق النتيجة التي نريدها".

واختتم: "كان يهمنا أن نسعد الجماهير التي جاءت من الإسماعيلية، حزين للغاية لكن إن شاء الله إسماعيلية ستقف على قلب رجل واحد لتجنب الهبوط".

الاسماعيلى حمزة الجمل الاهلى الدورى المصرى

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