رئيس الوكرة القطرى يكشف تفاصيل عقد حمدى فتحى

كشف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة القطري، تفاصيل عقد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الجديد والقادم من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان حمدي فتحي قد وصل إلى الدوحة صباح الأربعاء، لإتمام التعاقد مع الوكرة القطري.

وقال بن حسن آل ثاني في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "نوجّه الشكر إلى إدارة النادي الأهلي المصري والكابتن محمود الخطيب على إتمام صفقة حمدي فتحي".

وأضاف: "حمدي فتحي وقع على عقد انتقال نهائي مدته 4 سنوات، وننتظر من اللاعب الكثير".

وتابع: "الخطيب قدم لنا عرضًا لتنظيم مباراتين وديتين بين الوكرة والأهلي في الدوحة والقاهرة".

واستمر: "نرحب بعرض الخطيب وشرف لفريق الوكرة اللعب أمام بطل القرن في أفريقيا وديًا".

وأتم: "ننتظر دعم الجالية المصرية في الدوحة لفريق الوكرة، فالجمهور المصري له طابع خاص".