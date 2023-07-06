"الشعب الجمهوري" يستعد لإعلان مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أنه انطلاقا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السري المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري اليوم الأربعاء.

وانتهى الاقتراع السري إلى التوافق بأغلبية الأصوات على الدفع بمرشح من الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختيار الشخصية الأنسب لخوضها.

ويستعد حزب الشعب الجمهوري، للإعلان عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة، للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه الشروط المنصوص عليها بالمواد 141،142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من عدد لايقل عن عشرون عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية .

وأعلن الحزب أنه استند إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته في اتخاذه لهذا القرار على النحو التالي:-

أولا:- أن حزب الشعب الجمهوري يسعى من خلف قرارالمنافسة على رئاسة الجمهورية تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنهابرامج الحزب الإقتصادية والإجتماعية التي يتبناها الحزب منذنشأته ويؤمن بأنها كانت ولا تزال الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري ويجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة وارهقتها، وزادت من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل فيجمهورية مصر العربية.

ثانيا:- أن قرار حزب الشعب الجمهوري للترشح لرئاسةالجمهورية ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذجا يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التيتفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادرالحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكمالداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلةبفترات الحكم والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها.

واكد الحزب في بيانه، أنه وبناء على ما تقدم فإن الحزب إذ يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعدهالشعبية، فإنه يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية واضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات ، و يتطلع الحزب قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الإرتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصرالعربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب .

ويدعو حزب الشعب الجمهوري كافة قياداته التنظيمية الفرعية وقواعده الشعبية بكافة محافظات الجمهورية للالتفاف حول راية الحزب والالتزام بمبادئه والتوحد خلف قراره، و دعم مرشحها الرئاسي وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه نحو التحول الديمقراطي الرصين.