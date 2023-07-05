قناة الناس| أمين الفتوى يكشف معلومات مهمة عن رمى الجمرات (فيديو)

قال د. أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رمي الجمرات من المعلوم أن لها وقتًا محددًا لرميها، لافتًا إلى وجود 3 أيام لرمي الجمرات.

أضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن جمرة العقبة الكبرى يكون رميها بعد فجر يوم النحر، ثم رمي جمرات اليوم الأول فالثاني ثم الثالث لمن لم يفرق منى وينفر مبكرًا، لافتًا إلى أن الأيام الثلاثة الخاصة بالرمي في منى يتعامل معها كوحدة واحدة وكأنها وقت واحد كما قال الإمام النووي ونظير ذلك وقت اختيار الصلاة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.