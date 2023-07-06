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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيت ميدلتون تثير الدهشة فى حفل تتويج الملك تشارلز الإسكتلندى (صور)

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

آثار كيت ميدلتون الكثير من الدهشة في حفل تتويج الملك تشارلز الإسكتلندي في الكنيسة في وقت سابق من اليوم، وذلك عقب حضور أمير وأميرة ويلز، وكلاهما 41 عامًا، الخدمة الوطنية لعيد الشكر والتفاني في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة التي أقيمت تكريمًا لتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

ووفقًا لموقع بيبول الأمريكي، كانت الاحتفالات أصغر من حفل التتويج الرسمي في لندن في 6 مايو ويبدو أن أجواء أكثر استرخاءً، حيث جلست كيت بجانب زوجها أثناء قداس الكنيسة ، وابتسمت ، تهمس في أذنه  وبحركات عفوية متميزة كعادتها. 

Queen Camilla, King Charles III, Prince William, Prince of Wales and Catherine, Princess of Wales, known as the Duke and Duchess of Rothesay while in Scotland, attend the National Service of Thanksgiving and Dedication for King Charles III and Queen Camilla, and the presentation of the Honours of Scotland, at St Giles' Cathedral
كيت ميدلتون

وكانت اللمسة تذكر بنقرة حب مرحة أخرى بين الزوجين الملكيين في BAFTAs في فبراير، بينما كان الزوجان يسيران على السجادة الحمراء في Royal Festival Hall في لندن ، التقطت كاميرات Vogue لحظة وميض وستفتقدها.

وبحسب التقرير داخل كاتدرائية سانت جايلز ، تم تقديم الملك تشارلز مع مرتبة الشرف الإسكتلندية ، جواهر تاج الدولة، ويتألف الجناح من تاج الملك جيمس الخامس ملك اسكتلندا، وصولجان وسيف دولة جديد له صلة خاصة بالملكة إليزابيث.

Catherine, Princess of Wales and Britain's Prince William, Prince of Wales attend a National Service of Thanksgiving and Dedication inside St Giles' Cathedral in Edinburgh
كيت ميدلتون

وطلبت حكومة إسكتلندا شفرة احتفالية جديدة سميت على اسم الملك الراحل للخدمة الوطنية لعيد الشكر؛ لأن سيف المجموعة الحالي (أكثر من 500 عام) كان يعتبر حساسًا للغاية للاستخدام.

وعندما اختتمت خدمة الكنيسة، أطلقت 21 طلقة تحية من قلعة إدنبرة، وسافر الموكب الملكي مرة أخرى إلى قصر هوليرود هاوس، المقر الرسمي للملك البريطاني في اسكتلندا، وحلقت سهام السهام الحمر التابعة لسلاح الجو الملكي في رحلة جوية.

من تقديم جواهر التاج إلى المواكب والأبهة، تعكس الكثير من المهرجانات في إدنبرة للاحتفال بالتتويج الاحتفالات التي شوهدت في تتويج تشارلز وكاميلا في وستمنستر أبي في مايو. 

وفي أوائل يونيو ، أعلنت الحكومة الإسكتلندية أنه سيتم الاحتفال بتتويج الملك والملكة في إدنبرة في 5 يوليو.

كيت ميدلتون الاسكتلندي تشارلز تتويج الجهشة ألماسة صولجان الملك تشارلز

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