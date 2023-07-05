ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: توقعت صعوبة المواجهة مع الإسماعيلى.. وقادرون على اللعب بدون حمدى فتحى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن فوز فريقه في مباراة اليوم الأربعاء، أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال “كولر” خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة :"توقعت صعوبة اللقاء، وفي الشوط الأول لعبنا بتراخي نوعًا ما".

وأضاف :"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة تحسين الصورة وزيادة الفاعلية، ونجحنا في تسجيل هدف، ثم أصابتنا حالة من التسرع قبل نهاية اللقاء وهو أمر نعاني منه مؤخرًا".

وواصل :"سنتحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، ولابد من تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة".

وأوضح :"حمدي فتحي كان لاعب مهم للغاية ولا أحب مقارنة اللاعبين ببعضهم، أحاول أن أخرج أفضل ما في كل لاعب، وأسعى لتوظيف كل لاعب، وقادرون على اللعب بدونه".

وأكمل:"لم نحسم أي صفقة حتى الآن، وبكل تأكيد نحتاج لتدعيم صفوفنا، فهذه سمات الفرق الكبيرة".

وأشار:"التدوير مهم جدا في ظل المباريات الكبيرة التي نخوضها، فلا يمكن أن نعتمد على عدد معين من أجل تجاوز كل هذه المباريات".

واستطرد :"بطولة دوري أبطال إفريقيا والتتويج بها أثر سلبيا على اللاعبين، ونحاول إعادة اللاعبين مجددا لمستواهم السابق".

وأشار:"أنا مهتم بجميع اللاعبين وأسعى لتطويرهم من أجل أن يكونوا في كامل الجاهزية عندما نحتاج لهم"، مُشيرًا إلى أنه لا يُوجد فريق في العالم يسجل جميع الفرص التي تتاح له في المباراة.

وتابع: "لكي نُسجل أهداف أكثر نحتاج للتركيز والهدوء أمام المرمى، لكن خوض المباريات كل 48 ساعة يصعب من تدريب اللاعبين على ذلك".

واختتم: "سعيد جدًا بكم الفرص التي نخلقها في المباريات والسعادة الأكبر بالنسبة لي هي تحويلها إلى أهداف، لكننا نحتاج للشراسة الهجومية لترجمة الفرص إلى أهداف".

السويسري مارسيل كولر حمدى فتحى الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

المنشآت الفندقية: "مشاجرة الغردقة" عائلية

الأهلى يقترب خطوة من الدورى بفوز صعب على الإسماعيلى

المستشار معتز خفاجى يكشف علاقة عاطفية بين شاب وفتاة حولتهما لجواسيس

5 حالات يستثنى فيها المصريون بالخارج من أداء الخدمة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا