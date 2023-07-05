كولر: توقعت صعوبة المواجهة مع الإسماعيلى.. وقادرون على اللعب بدون حمدى فتحى

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن فوز فريقه في مباراة اليوم الأربعاء، أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال “كولر” خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة :"توقعت صعوبة اللقاء، وفي الشوط الأول لعبنا بتراخي نوعًا ما".

وأضاف :"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة تحسين الصورة وزيادة الفاعلية، ونجحنا في تسجيل هدف، ثم أصابتنا حالة من التسرع قبل نهاية اللقاء وهو أمر نعاني منه مؤخرًا".

وواصل :"سنتحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، ولابد من تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة".

وأوضح :"حمدي فتحي كان لاعب مهم للغاية ولا أحب مقارنة اللاعبين ببعضهم، أحاول أن أخرج أفضل ما في كل لاعب، وأسعى لتوظيف كل لاعب، وقادرون على اللعب بدونه".

وأكمل:"لم نحسم أي صفقة حتى الآن، وبكل تأكيد نحتاج لتدعيم صفوفنا، فهذه سمات الفرق الكبيرة".

وأشار:"التدوير مهم جدا في ظل المباريات الكبيرة التي نخوضها، فلا يمكن أن نعتمد على عدد معين من أجل تجاوز كل هذه المباريات".

واستطرد :"بطولة دوري أبطال إفريقيا والتتويج بها أثر سلبيا على اللاعبين، ونحاول إعادة اللاعبين مجددا لمستواهم السابق".

وأشار:"أنا مهتم بجميع اللاعبين وأسعى لتطويرهم من أجل أن يكونوا في كامل الجاهزية عندما نحتاج لهم"، مُشيرًا إلى أنه لا يُوجد فريق في العالم يسجل جميع الفرص التي تتاح له في المباراة.

وتابع: "لكي نُسجل أهداف أكثر نحتاج للتركيز والهدوء أمام المرمى، لكن خوض المباريات كل 48 ساعة يصعب من تدريب اللاعبين على ذلك".

واختتم: "سعيد جدًا بكم الفرص التي نخلقها في المباريات والسعادة الأكبر بالنسبة لي هي تحويلها إلى أهداف، لكننا نحتاج للشراسة الهجومية لترجمة الفرص إلى أهداف".