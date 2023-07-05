5 حالات يستثنى فيها المصريون بالخارج من أداء الخدمة العسكرية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحالات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للمصريين بالخارج بشكل مؤقت، وذلك وفقًا لما نشرته هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإدارة التجنيد والتعبئة.

وجاءت الحالات كما يلي:

- الابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر في حكمه من كان أخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبي بصفة دائمة.

- العائل الوحيد لأخته أو اخوته غير المتزوجات.

-العائل الوحيد لأبيه غير قادر على الكسب.

- والعائل الوحيد لأخوته غير القادرين على الكسب.

- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا، أو كان زوجها غير قادر على الكسب.