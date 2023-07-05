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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان عطية رجل مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

توج مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وحقق الأهلي، فوزا صعبا على الدراويش بهدف نظيف سجله بيرسي تاو ضمن الجولة 18 المؤجلة من مسابقة الدوري.

واختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مروان عطية لاعب وسط الأهلي أفضل لاعب أمام الإسماعيلي.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في الصدارة ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من المباريات الست المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتبقى له مباراتان قبل نهاية المسابقة.

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