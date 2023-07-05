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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بمجلس الأمن يطالب بحماية الشعب الفلسطينى

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بمجلس الأمن، إنه يدين الهجمات ضد الشعب الفلسطيني والإرهاب الذي يمارس ضد الدولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إتخاذ عدة إجراءات في مجلس الأمن والجمعية العامة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في "نيويورك"، أنه بدأ بشكل فوري وبعد لقاء القادة وإرسال تعليمات له بتنفيذ عدة إجراءات في مجلس الأمن والجمعية العامة، والأمين العام، وتم إرسال خطاب للأمين العام والجمعية العامة، لوضع الصورة كاملة.

وأكد أنه طالب بأهمية اتخاذ رد فعل لحماية المواطنين والشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمستوطنات.

مندوب فلسطين مجلس الأمن الشعب الفلسطيني حماية المواطنين الجمعية العامة

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