ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يقترب خطوة من الدورى بفوز صعب على الإسماعيلى

لاعبو الأهلي يحتفلون
لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف تاو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري.

سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 50 بعد عرضية رائعة من خالد عبد الفتاح تابعها تاو في الشباك.

ارتفع رصيد الأهلي عند 72 نقطة في الصدارة ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من المباريات الستة المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ويتبقى له مباراتين قبل نهاية المسابقة.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي كانت لديه المبادرة بعد تسديدة من أحمد مدبولي في الدقيقة الثالثة وصلت سهلة إلى الحارس محمد الشناوي.

الأهلي ضغط بقوة بعد ذلك في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار استلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها الحارس أحمد عادل على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تسلل أليو ديانج من الجبهة اليسرى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي حاول المرور داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 29 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد عادل.
أفشة انطلق في الدقيقة 30، وسدد كرة ضعيفة للغاية وبعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 35 كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها ديانج برأسية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم من يسار مرماه.

أخطر محاولات الأهلي كانت في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية إلى أحمد عبد القادر الذي استلم الكرة وسدد بباطن القدم بشكل رائع ارتطمت بالقائم.

أحمد عادل عبد المنعم أنقذ مرماه من هدف ذاتي بعد إبعاد من سيرجي أكا.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بضغط قوي من أجل التسجيل.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من خالد عبد الفتاح تابعها تاو بلمسة في المرمى.

الإسماعيلي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 55 بعدما نفذت ركلة حرة بتسديدة قوية من أحمد مدبولي فارتطمت باللاعب محمد حسن المتمركز داخل منطقة الجزاء وسكنت يمين المرمى.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن.

في الدقيقة 62 تسديدة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد عادل عبد المنعم من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة 71 تسديدة من محمد الشبراوي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأهدر محمد شريف فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية  من داخل منطقة الجزاء ردت من العارضة.

الإسماعيلي أهدر فرصة التعادل في الدقيقة 80 بعد خطأ من دفاع الأهلي وانفراد من ياو أنور قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويمنعه من التسجيل.

في الدقيقة 84 ارتكب محمد عبد المنعم خطا فادح ليخطف محمود الشبراوي الكرة وينطلق وينفرد بالشناوي لكنه سقط بعد تدخل من عبد المنعم الذي صحح الخطأ.

الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى الجنوب إفريقي بيرسي تاو

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

المنشآت الفندقية: "مشاجرة الغردقة" عائلية

المستشار معتز خفاجى: تلقيت تهديدات بالذبح من «الإخوان».. ومتهم قال لى: سمعتهم يخططون لاغتيالك بـ«آر بى جى»

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

"الغرف التجارية" توضح حقيقة قرار حظر استيراد بعض السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا