الأهلى يقترب خطوة من الدورى بفوز صعب على الإسماعيلى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري.

سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 50 بعد عرضية رائعة من خالد عبد الفتاح تابعها تاو في الشباك.

ارتفع رصيد الأهلي عند 72 نقطة في الصدارة ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من المباريات الستة المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ويتبقى له مباراتين قبل نهاية المسابقة.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي كانت لديه المبادرة بعد تسديدة من أحمد مدبولي في الدقيقة الثالثة وصلت سهلة إلى الحارس محمد الشناوي.

الأهلي ضغط بقوة بعد ذلك في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار استلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها الحارس أحمد عادل على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تسلل أليو ديانج من الجبهة اليسرى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي حاول المرور داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 29 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد عادل.

أفشة انطلق في الدقيقة 30، وسدد كرة ضعيفة للغاية وبعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 35 كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها ديانج برأسية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم من يسار مرماه.

أخطر محاولات الأهلي كانت في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية إلى أحمد عبد القادر الذي استلم الكرة وسدد بباطن القدم بشكل رائع ارتطمت بالقائم.

أحمد عادل عبد المنعم أنقذ مرماه من هدف ذاتي بعد إبعاد من سيرجي أكا.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بضغط قوي من أجل التسجيل.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من خالد عبد الفتاح تابعها تاو بلمسة في المرمى.

الإسماعيلي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 55 بعدما نفذت ركلة حرة بتسديدة قوية من أحمد مدبولي فارتطمت باللاعب محمد حسن المتمركز داخل منطقة الجزاء وسكنت يمين المرمى.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن.

في الدقيقة 62 تسديدة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد عادل عبد المنعم من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة 71 تسديدة من محمد الشبراوي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأهدر محمد شريف فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ردت من العارضة.

الإسماعيلي أهدر فرصة التعادل في الدقيقة 80 بعد خطأ من دفاع الأهلي وانفراد من ياو أنور قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويمنعه من التسجيل.

في الدقيقة 84 ارتكب محمد عبد المنعم خطا فادح ليخطف محمود الشبراوي الكرة وينطلق وينفرد بالشناوي لكنه سقط بعد تدخل من عبد المنعم الذي صحح الخطأ.