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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات عن مفاجآت في واقعة وفاة المعزول محمد مرسي داخل المحكمة.

ورد خفاجى، خلال حواره مع “الدستور”،  كيف تلقيت خبر وفاة المعزول محمد مرسي؟.

فأجاب قائلًا: هو توفى خلال نظر قضية متهم فيها أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، عقب مواجهته والمتهمين بالتسجيلات الموجودة ضدهم، فعرف أنه لا مفر من السجن على جرائمه، فأصيب بأزمة قلبية توفي على إثرها.

وأجاب أيضًا عن سؤال حول هل يمكن أن نقول إننا تخلصنا من الإرهاب في مصر؟

فأجاب قائلًا: "لا نعرف ما تخبئه لنا الأيام من ضربات إرهابية أو غيرها.. ولكن ما يجب أن نؤكده ونصر عليه أن كل مؤسسة كانت مسئولة عن ملف حققته وأنجزته، بدءًا من الجيش الذي ضحى بدم شهداء كثيرين لمكافحة الإرهاب بسيناء وتطهير أوكار التكفيريين، وشهداء الشرطة أيضًا، وصولًا إلى القضاء والفصل في قضايا الإرهابيين والحكم عليهم، حتى المواطن البسيط الذي تحمل الظروف التي مرت بها الدولة، سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرهما.. فالجميع وقف مع البلد حتى يكون في أفضل حال.

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