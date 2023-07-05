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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة تدعم السويد فى سرعة انضمامها لحلف الناتو

الناتو
الناتو

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من "واشنطن"، إن الولايات المتحدة تقدم دعمًا كبيرًا للسويد حول انضمامها لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جينيفر رين بساكي، عن دعمها سرعة انضمام السويد للحلف.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشاكل حول انضمام السويد للحلف مع المجر بسبب تصريحات السويد، وانتقادها للقانون هناك، والتي جاء فيها "أن لديها مخاوف من تطبيق القانون وما يجري في المجر".

سبب خلاف تركيا مع السويد

وتابع، أن سبب خلاف تركيا مع السويد، لأنها تأوي بعض المشاركين في انقلاب 2016 بتركيا وترفض تسليمهم لها والآن تقول إنها تتعاون لتسليمهم لتركيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل لحلحلة هذه الأمور مع دول الاتحاد. 

وأشار إلى أن السويد دولة صناعية كبرى تشتهر بالصناعات الثقيلة والسيارات والحديد كما أنها ستنتفع بانضمامها للحلف، خاصة بعد الخوف من توسع روسيا في حربها مع أوكرانيا. 

مراسل القاهرة الاخبارية الولايات المتحدة السويد انضمام دعم حلف الناتو ركيا المجر

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