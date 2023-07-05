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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مصلحة الجمارك: "حظر استيراد بعض السلع شائعة مُضحكة"

الشحات غاتوري
الشحات غاتوري

قال الشحات غاتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن حظر استيراد 23 سلعة استهلاكية شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، معبراً:" استقبلنا هذا المنشور بالضحك والسخرية".

حظر السلع الاستهلاكية 

وأكد الشحات غاتوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مصلحة الضرائب ليس من شأنها نشر المعلومات الخاصة بحظر السلع الاستهلاكية، إضافة إلى أن هذا الحظر لا يتم نشره في الجريدة الرسمية على الإطلاق، حيث تختص هذه الجريدة بنشر القوانين والتشريعات لتوثيقها، قائلاً:" الشائعة مش محكمة، وليس لها أساس من الصحة".

الشائعات الكاذبة

وأضاف في حديثه، أن الهدف الأساسي من مثل هذه السلع هو إثارة الفتنة والارتباك بين المواطنين في المجتمع، حيث تصديق هذه الشائعة يعني التكالب على السلع، وهذا التكالب يعني النفاذ المفاجئ لمعارض البيع في جميع الأنحاء، لذا على المواطنين توخي الحذر من مثل هذه الشائعات التي تهدف في النهاية إلى إحداث حالة من الارتباك داخل المجتمع المصري.

الرد على الشائعات 

وتابع:" فور سماعي هذه الشائعة قمت بالرد سريعاً على هذه الشائعة ونفيها من أجل حماية المواطنين من الوقوع في هذا الفخ الذي يتم صنعه من قبل أعداء الوطن".
 

الشحات غاتوري اخر النهار النهار رئيس مصلحة الضرائب حظر استيراد السلع

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