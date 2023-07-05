كاتب: مخاوف بمالى من تكرار سيناريو أفغانستان بعد انسحاب قوات حفظ السلام

قال ياسين سعيد، كاتب صحفي صومالي، إن الكثير من الدول الإفريقية الشعب يرفض فيها وجود قوات حفظ السلام ولا يوجد لها أي تأييد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات "أتيمس"، موجودة منذ 10 سنوات في مالي ولا يوجد لها تأييد شعبي، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأجنبية بمثابة ثمار بلا فائدة.

وتابع، أن الشعب يرى أن هذه القوات غزاة وأنها تهدف لمصالحها، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات الإفريقية تستعين بشركات مثل "فاجنر"، لأن جيشها أكثر مرونة من الجيش الأممي.

من الصعب أن يملأ الجيش الصومالي فراغ قوات "أتيمس"

وأكد أنه من الصعب أن يملأ الجيش الصومالي فراغ قوات "أتيمس"، ولكنه إذا وجد التدريبات والدعم الدولي ماليًا وفنيًا سيكون قادرًا على مواجهة "حركة الشباب" الإرهابية، موضحًا أن هناك مخاوف في مالي من تكرار سيناريو أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منه وسيطرة حركة طالبان على الدولة وقتها.