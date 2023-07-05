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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات أسرية.. حبس عامل قتل شقيق زوج شقيقته بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

قرر المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية وذلك على خلفية اتهامه بقتل شقيق زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بينهم.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوصول "محمد جمال" 21 سنة مقيم  قرية بغداد التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى العام جثة هامدة بسبب تعدى آخرين عليه بسلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز بدر وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شقيق المجنى عليه وأسرة القاتل نظرا لوجود علاقة مصاهرة بينما وتعدى شقيق المجني عليه على القاتل بالضرب الأمر الذي أدى إلى قيام القاتل بانتظار المجني عليه أثناء مروره من أمام مركز شباب القرية وقام بطعنه بواسطه سلاح أبيض الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت وحده البحث الجنائي بمركز شرطة بدر برئاسة المقدم عمر عرفات رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة ارتكاب الواقعة أحمد خلف العرض على النيابة العامة العرض على النيابة اللواء أحمد خلف اللواء أحمد النيابة العام

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