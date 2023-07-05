"معًا نزرع شجرة أمل".. بدء فعاليات "إنه كوكبنا" في المنوفية

بدأت الكنيسة الأسقفية فعاليات مبادرة "إنه كوكبنا" بمحافظة المنوفية بالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلًا فى المعاهد الأزهرية والمدرسة الأسقفية بمدينة منوف من خلال يوم توعوي عن أهمية الحفاظ على كوكب الأرض والتصدى للتغير المناخى وبحضور رامز بخيت المدير التنفيذي للجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية.

تناول اليوم محاضرة للتعريف بقضايا التغير المناخى للتلاميذ بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض والأسباب التى تؤدى إلى تغير المناخ وأضراره.

كما تعرف الطلاب على الدور الرائد التى تقوم به مصر وأجهزة الدولة من مشروعات قومية وسن القوانين التى تضمن الحفاظ على البيئة، بالإضافة لتوضيح دور الطلاب أنفسهم كأفراد فى المجتمع وكيفية حفاظهم على المجتمع نظيف من حولهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "إنه كوكبنا" جاءت تباعًا لسلسلة من المشروعات والمبادرات التى تجمع الشباب فى المجتمع مع بعضهم البعض بهدف تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر وقيمه، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.