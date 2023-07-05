باحث سياسى: الحكومة المالية طلبت سحب قوات حفظ السلام بحثًا عن الاستقلال

قال المرعبي، كاتب وباحث سياسي، إن عملية سحب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مالي، هو توجه في إطار الاستقلال والاستقرار بمالي بغض النظر عن أثاره الجانبية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مالي تسعى لاستعادة السيادة الحكومية، وهذا ما دفعها لطلب سحب القوات الفرنسية قبل شهرين، ونفس الأمر طلبته من الأمم المتحدة، وذلك رغم أن الوضع غير مستقر ويوجد العديد من المشاكل في الدول المجاورة لمالي.

الاستقرار في كل المنطقة هش وقابل للانفجار

وتابع، أن الاستقرار في كل المنطقة هش وقابل للانفجار والزعزعة في أي وقت، مشيرًا إلى أنه يرى أن حكومة مالي تحاول أن تبني نوعًا من الاستقلالية الوطنية ضمن حدودها الجغرافية.