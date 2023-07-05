حلمى عبدالباقى فى عزاء الراحل علاء عبدالخالق

وصل منذ قليل، المطرب حلمي عبدالباقي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل علاء عبدالخالق.

بدأت، مساء الأربعاء، التجهيزات الخاصة بعزاء الفنان علاء عبدالخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لاستقبال المعزين، بحضور عدد من أفراد أسرته والعائلة والأصدقاء المقربين.

توفي علاء عبدالخالق، عن عمر ناهز 59 عامًا، حيث كان آخر ظهور له فى بداية مايو فى عقد قران نجلته.

وحددت أسرة علاء عبدالخالق موعد ومكان العزاء بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان حسام حسني موعد العزاء عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا:"إن شاء الله عزاء المرحوم الفنان علاء عبدالخالق الأربعاء الموافق 7/5 فى مسجد الشرطة قاعة الوهاب الشيخ زايد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

علاء عبدالخالق مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج فى معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدًا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبدالغني وحنان نجاحًا كبيرًا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

وفي 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحانًا وتوزيعًا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضًا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

received_847300476764685

received_1018796439559612

received_607501534782286

received_2240059509523980

received_1017854346243110

received_589263233358685