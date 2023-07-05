إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 15 شخصًا بينهم 4 أشقاء بجروح بكسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز شرطة وادى النطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 15 شخصاً بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل وجاري عمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من “محمد جمال حامد، 14 سنة، أمينة عاطف محمد، 24 سنة، إسراء عاطف محمد، 22 سنة، إياد عاطف محمد، 6 سنوات، أحمد عاطف محمد، 10 سنوات، مصطفى إسلام صبري، 6 سنوات، سامي احمد منصور، 4 سنوات، ريم جمال حامد، 18 سنة، عايدة محمد سالم، 60 سنة، فرج الله عبدالمنعم، 14 سنة، إسلام حسن محمد، 22 سنة، أحمد منصور السيد، 34 سنة، وليد إسلام حسن، 4 سنوات، عبدالرحمن حسن، 23 سنة”.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لعمل لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.