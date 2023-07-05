استنفار بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة لرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين

شهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء لرفع الإشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المنطقة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المعادي ودار السلام و البساتين و السيدة زينب في رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك.

وشنت الأجهزة التنفيذية لحي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع 151 وأبراج عثمان وشارع 10 بسرايات المعادي وشارع الخمسين بزهراء المعادي وشارع 87 وشارع 218 وكذلك غلق المحلات المخالفة ورفع الحواجز الحديدية بمربع شارع تسعة وشارع 70 والاتحاد وحسنين سوقي وإزالة أرصفة مخالفة بشارع محمد علي إبراهيم حيث تم إزالة الإشغالات للارتقاء بالحالة العامة للشوارع بنطاق حي المعادي ورفع كل ما يعوق حركة السيارات والمواطنين.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جهود حي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بعمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات المخالفة بشارع مهران متفرع من شارع البساتين العمومي وامام مكتب البريد بمعاونة إدارة الإشغالات وتم إيداع الإشغالات بمخازن الحي.

وفي حي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب رفعت تم تنفيذ حملة لرفع جميع الإشغالات الموجودة أمام المحلات التجارية والمتعدية على الطريق العام بشارع الفيوم وشارع 9 بحدائق المعادي وتم التحفظ على المضبوطات.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب حملة بقيادة المستشار هشام أبو المكارم على شارع مجرى العيون والقصر العيني وسعد زغلول ومنطقة بين الوزارات ومنطقة المدبح وسوق السد وتم رفع الإشغالات ووضع المضبوطات بمخازن الحي.

IMG-20230705-WA0026

IMG-20230705-WA0024

IMG-20230705-WA0025

IMG-20230705-WA0027

IMG-20230705-WA0023