زيلينسكى يفرض عقوبات جديدة على 18 كيانًا على صلة بروسيا

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على مرسوم يفرض عقوبات على 18 كيانًا قانونيًا في بلاده على صلة بروسيا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأوكراني على مرسوم مماثل استهدف نحو ثلاثمائة شركة روسية ومن دول أخرى، وكذلك مائتا شخص، معظمهم يحملون الجنسية الروسية.

وقال زيلينسكي مساء الأربعاء في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطوة عقوبات جديدة من قبل بلدنا. تم فرض قيود على 18 كيانًا قانونيًا مرتبطًا باحتمالية وجود دولة إرهابية. لقد وقعت على المرسوم ذي الصلة اليوم".

وأضاف: "مبدأنا واضح، يجب حظر نشاط جميع الأفراد والكيانات القانونية التي تستند إليها قدرة النظام الروسي على ترويع أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد".

وأكد: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان مزامنة جميع العقوبات في أكبر عدد ممكن من الولايات القضائية".

وكان زيلينسكي وقع مطلع يوليو الجاري، على مرسوم يفرض عقوبات على 193 شخصًا، معظمهم يحملون الجنسية الروسية، وكذلك ضد 291 شركة من روسيا ومن دول أخرى.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مكتب زيلينسكي: "تطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني بتاريخ 1 يوليو 2023 حول فرض عقوبات اقتصادية شخصية".

ويتم فرض العقوبات لمدة عشر سنوات وتتضمن تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (الوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وحظر نقل التكنولوجيا، والحقوق على الملكية الفكرية، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وحظر نقل تكنولوجيا حقوق الملكية الفكرية.

وشملت عقوبات زيلينسكي شركة الطيران الجورجية ومديرها العام تاماز جاياشفيلي، فيما جاء من بين الشركات الروسية التي شملتها العقوبات، مكتب التصاميم "توباز" ومصنع "غاز" إنتاج السيارات، ومصنع روستوف للبصريات والميكانيكية، وشركة "أفيا ريمونت". وتشمل قائمة العقوبات مصافي نفط تابعة لشركتي "لوك أويل" و"غاز بروم نفط".