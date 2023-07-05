خبيرة سلاسل التوريد العالمية: الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت أزمة الغذاء العالمية

قالت الدكتورة مها الشيخ، خبيرة سلاسل التوريد العالمية، إن أوكرانيا والاتحاد الروسي والأمم المتحدة وتركيا وقعوا على اتفاقية النقل الأمن للحبوب الغذائية ذات الصلة، وذلك من ثلاثة موانئ أوكرانية لتصدير تلك الحبوب إلى دول العالم.

تدهور الأوضاع الغذائية العالمية



وأكدت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه حين تم توقيع الاتفاقية تم الترحيب بها قانونيًا، اقتصاديًا، إدارياً، خاصة أنها جاءت في وقت صعب للغاية نتيحة تدهور الوضع الاقتصادي العالمي.

النزاعات العالمية

وأضافت في حديثها، أن النزاعات العالمية الحالية تؤثر على ٨٠٪ من قارات العالم، ولا أحد لديه القدرة على تمويل الدول التي تعاني من قلة الصادرات الأوكرانية للحبوب، حيث التغيرات المناخية والحروب العالمية لعبت دورًا كبيرًا في تدهور الأوضاع العالمية الخاصة بحبوب الغذاء، وهذا التدهور ملموس في دول القارة الإفريقية.