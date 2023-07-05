حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الأهلى فى الدورى

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، التشكيل الذي سيواجه الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 18 من بطولة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير؛ للهروب من شبح الهبوط.

كان الإسماعيلي قد تعادل مع أسوان في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي- باهر المحمدي- محمد هاشم- كريم عرفات

خط الوسط: سيرجي أكا- محمد حسن- عبدالرحمن مجدي- ياو أنور- أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي