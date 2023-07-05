باحث استراتيجى لـ"القاهرة الإخبارية": منح روسيا وعودًا بعدم ضم أوكرانيا للناتو بداية التفاوض

قال أبوبكر باذيب، الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن مطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتفعت الفترة الماضية للضغط على الغرب في الحصول على الدعم العسكري من الدول الأوروبية للتخلص من التواجد الروسي على أرض أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد باذيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي لا يملك سوى المزيد من الضغط، على المستويين العسكري والسياسي، حتى على الناتو تحديدًا للانضمام إليه.

قرارات الناتو

وأضاف في حديثه، أن حلف الناتو ليس هو من يملك قرار ضم أوكرانيا، هناك تسوية ستفضي إليها الحرب، والحرب لن تقف ما بين عشية وضحاها، وتتم التسوية على الجانب الروسي، معبرًا: "أنا أتصور أن فرنسا وألمانيا تمارسان جهودًا للوصول إلى حل سياسي".

وتابع: "أحد الخيارات التي يمكن أن تعطى للروس للانسحاب من الأراضي الأوكرانية والدخول في تسوية حقيقية لإحلال السلام، هو وعود تقدم إلى الروس أنهم لن يعودوا للتفكير بضم أوكرانيا إلى الناتو".