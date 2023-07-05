رسميًا.. بيليجرينى يمدد عقده مع ريال بيتيس حتى 2026

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، تمديد عقد التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني للفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويقود بيليجريني ريال بيتيس فنيًا منذ شهر أغسطس من عام 2020.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد بيليجريني ليستمر مديرًا فنيًا للفريق حتى 30 يونيو 2026.

وأنهى نادي ريال بيتيس الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني في المركز السادس بعدما حصد 60 نقطة.

وقاد بيليجريني فريق ريال بيتيس في 49 مباراة خلال الموسم المنقضي، وحقق الفريق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 10 وخسر 16 مباراة.

وبدأ بيليجريني مسيرته التدريبية مع نادي أونيفرسيداد دي تشيلي في صيف عام 1988 ورحل عن الفريق في يناير من العام التالي وتولى تدريب نادي باليستينو التشيلي في يناير 1990 وحتى ديسمبر من عام 1991 ثم انتقل لتدريب نادي أوهيجينس في يناير 1992 وحتى ديسمبر من 1993 وانتقل لتولي تدريب فريق أونيفرسيداد كاتوليكا في يناير 1994 وحتى 30 يونيو 1996؛ ثم عاد لتولي تدريب باليستينو بين يناير 1998 وديسمبر من العام نفسه، ثم تولى فريق إل دي يو كيتو الإكوادوري بين يناير 1999 و2000.

أبرز مراحل مسيرة بيليجريني التدريبية بدأت في صيف 2004 واستمر مع الفريق 5 مواسم قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد لعام واحد ثم رحل في صيف 2010، وتولى تدريب مالاجا في نوفمبر من العام نفسه وحتى 30 يونيو 2013 ثم تولى تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم وحتى 30 يونيو 2016، وتولى بعدها تدريب نادي هيبي الصيني لمدة عامين ورحل في صيف 2018 وتولى تدريب وست هام يونايتد في الفترة بين صيف 2018 وديسمبر من 2019، قبل عام من توليه تدريب ريال بيتيس.