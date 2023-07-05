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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى مُودعًا حمدى فتحى: "شكرًا على كل شىء"

حمدي فتحي
حمدي فتحي

بعث النادي الأهلي برسالة وداع خاصة إلى لاعبه السابق حمدي فتحي، والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الوكرة القطري، عن تعاقده رسميًا مع حمدي فتحي بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي في الساعات القليلة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "شكرًا على كل شيء يا حمدي".

حمدي فتحي لعب 152 مباراة بقميص الأهلي في جميع البطولات، حيث سجل 14 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

وتلقى 26 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.

وتوج حمدي فتحي ببطولة الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس مصر مرتين، والسوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الاهلى حمدى فتحى الدورى المصرى رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

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