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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الأمريكية: أوكرانيا تريد بقوة الانضمام لحلف الناتو سريعًا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال مسعود معلوف، الخبير في الشئون الأمريكية، إن أوكرانيا تريد بقوة الانضمام لحلف الناتو سريعًا، وذلك لأن هذا الانضمام سيعمل على تقوية قتالها أمام الجانب الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد معلوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أوكرانيا ستكون متحالفة مع 31 دولة في الناتو، وستفعل المادة الخامسة من نظام الناتو، لتصبح 31 دولة في حرب ضد روسيا.

انضمام أوكرانيا للناتو

وأضاف في حديثه، أن الدول الأعضاء في الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا لن تنضم رسميا إلى الناتو إلا بعد انتهاء الحرب، فهذه الدول لا تريد الآن أن تدخل في حرب مع روسيا.

وتابع: "بعض الدول متحمسة بضم أوكرانيا لحلف الناتو عقب انتهاء الحرب مباشرة مثل دول البلطيق وجمهوريات البلطيق الثلاث وبعض دول أوروبا الوسطى".

موقف ألمانيا من انضمام أوكرانيا للناتو

واستطرد: "هناك بعض الدول التي مازالت غير متحمسة لقرار انضمام أوكرانيا للناتو، ومن بين هذه الدول ألمانيا التي تريد أن تأخذ أوكرانيا بعض الوقت لتتجهز عبر خطة الانضمام للحلف.

مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية الحرب الروسية الأوكرانية انضمام ألمانيا للناتو القاهرة الإخبارية

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