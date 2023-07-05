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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: انعقاد قمة الناتو فى ليتوانيا دليل أن الغرب يريدون التواجد على حدود روسيا

الناتو
الناتو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن انعقاد قمة الناتو الحالية في ليتوانيا التي تقع على الحدود الروسية يعطي رسالة لروسيا من قبل الناتو، وهو أن الناتو حريص على التواجد على الحدود الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما أنفقه الناتو لمساعدة أوكرانيا والعمل على ضمها للحلف لن يتم إهداره دون فائدة، حيث إنه لن تتم التضحية بكل هذه الأموال من أجل انتصار روسيا في النهاية.


وأضاف في حديثه، أن الغرب مستمر في الرهان على الخيار العسكري، كما أن دول الغرب تعرف أنها لن تستطيع هزيمة روسيا، ولكنهم قادرون على مد الفترة الزمنية بالحرب وبالتالي استنزاف الجيش الروسي، معبرًا: "هناك إصرار من الناتو على التواجد المباشر على حدود روسيا بعد ضم السويد وفنلندا".

الهجوم المضاد الأوكراني


وتابع: "الهجوم المضاد لم تظهر نتائج قوية له بعد، حيث تقدم الجيش الأوكراني بنتائج طفيفة، وهذا الهجوم  بمثابة اختبار قوي للناتو في حجم مساعدته لأوكرانيا لتحقيق أهداف هذا الهجوم".

 

أحمد سيد أحمد القاهرة الإخبارية خبير في العلاقات الدولية الحرب الروسية الأوكرانية الناتو

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