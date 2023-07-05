قناة الناس.. أمين الفتوى للبنات: "اختاروا صح وبلاش بحبه يا بابا" (فيديو)

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختيار المناسب للزوجين يعتبر العلاج الوقائي السليم للمشكلات الزوجية والتفكك الأسرى، لافتًا إلى أن أهم نقطة نبدأ بها الحياة الزوجية هى الاختيار المناسب.

وتابع أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس: "لازم الشاب أو الفتاة يختاروا صح، بلاش بحبه يا بابا أو بحبها، لا لازم يكون فى تفكير فى المسئولية والسمات الشخصية، هى الشخص ده مناسب لى هل هيتحمل المسئولية معى، هل هقدر اتحمله".

واستكمل: "لازم الشاب يفكر صح ويختار صح ويشوف الفتاة دى مناسبة له ولظروفه ولا لأ، هتقدر تربى أولاده وتتحمله وتبنى وتعمر معه".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.