خالد قاسم: 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، عدد من الإنجازات المتنوعة في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بالإضافة إلى ملفات الخدمات التي تهم كل مواطن مصر وتمس حياته اليومية.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع أول بأول كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظات المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن تلك المشروعات كان لها دورًا بارزًا في تغيير وجه الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن على أرض المحافظات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة في توفير ملايين من فرص العمل للشباب.

وأوضح، أن الوزارة نجحت مع الجهات التابعة لها في تنفيذ مشروعات استثمارية، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات بلغت 360 مليار جنيه.