قناة الناس.. أمين الفتوى: لا يجوز منع المرأة من العمل بعد إتمام الزواج (فيديو)

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج، خاصة في حال الاتفاق المسبق قبل إتمام الزواج، لافتًا إلى أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغمًا عنها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس: "ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا".

واستكمل: "لا مانع من عمل المرأة فى الشرع، وبالتالى لو فى تقصير فى الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نقعد ونتفق ونشوف حل، مفيش حاجة اسمها أتزوج واحدة وهى بتشتغل وأرجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



