تقارير أوكرانية: سماع دوي انفجار وإطلاق نار داخل محكمة بكييف

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاربعاء، عن سماع دوي انفجار وإطلاق نار داخل محكمة في العاصمة “كييف”، مما أسفر عن سقوط عددٍ من المصابين.

ورصدت تقارير صحفية، تبادل الاتهامات بين أوكرانيا وروسيا حول التخطيط لمهاجمة أكبر محطة نووية في أوروبا.

وفي سياق متصل، تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشكل منتظم بشأن القصف بالقرب من المحطة، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى مدار العام الماضي، أعربت هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن احتمال وقوع كارثة إشعاعية مثل تلك التي حدثت في تشيرنوبيل بعد انفجار مفاعل في عام 1986.

وتم إغلاق المفاعلات الستة في Zaporizhzhia ، لكن المحطة لا تزال بحاجة إلى الطاقة والموظفين المؤهلين لتشغيل أنظمة التبريد المهمة وميزات السلامة الأخرى.

وزعمت أوكرانيا مؤخرًا، أن موسكو قد تحاول التسبب في تسرب متعمد في محاولة لعرقلة هجوم كييف المضاد المستمر في منطقة زابوريزهيا المحيطة.

ويشتبه في أن روسيا نسفت سدا في جنوب أوكرانيا الشهر الماضي بهدف مماثل.