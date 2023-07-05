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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت شعار "معاك من أول يوم".. مبادرة "100 مليون صحة" تجوب مدينة الخيالة

100 مليون صحة
100 مليون صحة

تحت شعار «معاك من أول يوم» مبادرة «100 مليون صحة» تجوب مدينة الخيالة والتي تكون واحدة من المدن المتطورة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات، مع حرص الرئيس على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للقاطنين بها فى إطار حرص الدولة على تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وقال عزت السيد أحد المواطنين: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، ومساعدة الأهالي الأكثر احتياجًا في كافة الخدمات الصحية مع ضمان مستوى الخدمة».

وأضاف عمر السيد: «اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل أى أعباء مالية، في مجال الصحة والمبادرات التي يسعى بها إلى خدمتنا سواء صحة أو بنية تحتية في الأماكن الأكثر فقرًا وبناء وتطوير العشوائيات ومنهم مدينة الخيالة التي أنقذها».

وتابعت عزة سعيد: «مبادرات الرئيس ساعدتني في الحفاظ علي صحتي مع تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية ودائما الرئيس بعد 30/6 يسعى إلى خدمة الأهالي في الأماكن النائية وتحويلها إلى مناطق راقية موجه الشكر لجميع القائمين علي مبادرة 100 مليون صحة والتي ساعدتها في الكثير من الإرشادات والنصائح الطبية والعلاجية للحفاظ على صحتها».


وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائى، والضغط، بالإضافة إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض.

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100 مليون 100 مليون صحة الخدمات الطبية والعلاجية الأمراض غير السارية الخيالة

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