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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وفد ايطالي يزور أديرة وادي النطرون لإحياء مسار العائلة المقدسة (صور)

الوفد الايطالى
الوفد الايطالى

زار وفد إيطالي اليوم، برعاية جورج عياد رئيس منظمة رجال الاعمال المصريين والمغتربين بالخارج، مجمع أديرة وادي النطرون التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار رحلة احياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

شملت الزيارة أديرة الانبا بيشوي والسريان، وحظى الوفد بحفاوة الاستقبال من الرهبان والسلطات المدنية بالمنطقة.

وتعد أديرة وادي النطرون هي أساس الرهبنة ومنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر ان ينتهي الوفد من زيارة نقاط مسار العائلة المقدسة غدا على أن يغادروا إلى بلادهم بعد انتهاء برنامجهم الذي امتد لمدة5 أيام لزيارة بعض النقاط المدرجة ضمن مسار العائلة المقدسة.

وقال جورج عياد رئيس المنظمة أن الوفد زار عدة مواقع بالقاهرة منها دير وكنيسة العذراء مريم بالمعادي، وعددا من أديرة وكنائس مصر القديمة، إضافة إلى زيارة للأهرامات والمتحف المصرى بمرافقة المرشد السياحى هشام خلة.

,أضاف عياد أن المسار يعتبر خير شهادة ودليلا على أن مصر بلد الأمان والسلام والمحبة، وقدم الشكر للدولة المصرية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ووزارة السياحة وكافة الجهات ذات الصلة على الاهتمام بملف مسار العائلة المقدسة بمصر.

يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.

يشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة، تمتد لمسافة ٢٠٠٠ كيلو متر من سيناء حتى أسيوط في ٢٥ منطقة، حيث يوجد عدد من الأديرة والكنائس في كل منطقة حلت بها العائلة، التي لم تستقر في مكان واحد، وهو أمر موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة في الأديرة والكنائس، حيث تتراوح الرحلة من أسبوع إلى بضعة أيام، وفى مدن أخرى استقرت أشهر.

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