الأول على الجمهورية بـ"الدبلومات الفنية" بمحافظة البحيرة: حققت حلمى وهدخل كلية الهندسة

أعرب الطالب محمد عاطف فوزي عباسية، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أوائل الدبلومات الفنية 2023، نظام الثلاث سنوات "دبلوم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور"، عن فرحته الكبيرة لحصوله على المركز الأول وأعرب الطالب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي حققه، والذي يعد نتيجة لجهوده الشخصية وتفانيه في العمل الدراسي.

وعبّر الطالب محمد عاطف فوزي عباسية، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والحاصل على المركز الأول على الدبلومات الفنية،عن صدمته ودهشته عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا يخبره بحصوله على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية، وأشار إلى أنه لم يتوقع حصوله على هذا المركز، على الرغم من أنه حصل على مراكز متقدمة في الصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة.

كما أكد أنه لم يلجأ إلى دروس خصوصية، بل كان يدرس لمدة 5 ساعات يوميًا من أجل تحقيق هدفه بالالتحاق بكلية الهندسة. وأضاف الطالب أن الفضل في نجاحه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم والديه ومدرسيه في المدرسة الذين كانوا يساندونه بشكل كبير.

أفاد الطالب محمد عاطف فوزي عباسية، الذي حصل على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية، بأنه لم يفكر في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وقرر بدلاً من ذلك الالتحاق بالثانوي الفني، وتحديدًا بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، بمدينة دمنهور، وذلك بعد تجربة أخيه الكبير في التعليم الثانوي العام.

وأشار إلى أنه ينصح الطلاب المقبلين على الالتحاق بالدبلومات الفنية، بالاهتمام بالمذاكرة والتحضير للامتحانات جيدًا، والحضور بانتظام للمدرسة، والاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني من أجل المساهمة فى تحقيق النجاح في دراستهم، وختم بأن الله يكافئ كل مجتهد، مؤكدًا أن الله يعطى كل مجتهد نصيبه.