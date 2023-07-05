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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء: مصلحة المواطن فى المقام الأول

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة، إن جولاته المفاجئة على المصالح الحكومية تستهدف الوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مصلحة المواطن في المقام الأول.

ودعا محافظ جنوب سيناء جميع الموظفين، خلال زيارته لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، إلى حسن معاملة الجمهور والحفاظ على مبنى مجلس المدينة الجديد ذلك الصرح العملاق الذى أنشئ خصيصًا لتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر، وتوفير مناخ عمل مناسب ومتطور وحضاري للقائمين على كافة الأعمال.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها اللواء خالد فودة للمكاتب الإدارية بالقسم المتقدم ومجلس المدينة الرقمي الجديد بمدينة شرم الشيخ.

وتابع فودة خلال الجولة سير العمل بكافة الإدارات والأقسام، وحث الموظفين على إنجاز كافة الأعمال بدقة وإتقان، على أن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول.

كما قام المحافظ بمتابعة سر العمل بالشبكة الوطنية، والتي توفر كافة خدمات السلامة العامة من خلال الخدمة الصوتية وخدمة المؤتمرات المرئية وموزع المهام لتحقيق التكامل بين مرافق وأجهزة المحافظة المختلفة؛ لمجابهة وسرعة مواجهة الكوارث والأزمات.

مصر سيناء جنوب سيناء جولة شرم الشيخ

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