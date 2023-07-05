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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطالبة ندى عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنية بنظام الثلاث سنوات لعام 2023.

وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة ندى عبد الباقي، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدًا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربًا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دومًا يرفعون اسم المحافظة عاليًا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

يذكر أن الطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع درجات 600 درجة، وبنسبة نجاح 98,17 %، وتخصصها فني سكرتير،  بمدرسة زينب الكفراوي بنات.

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