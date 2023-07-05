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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب الإقبال.. مد عرض "بيت الروبى" لأسبوعين فى أوروبا وأمريكا

بيت الروبي
بيت الروبي

قررت دور العرض السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مد عرض فيلم "بيت الروبى"، لأسبوعين إضافيين، خاصة مع تزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى “الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا”، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية “السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا”.

واستطاع فيلم "بيت الروبى" تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى، اذ تخطت إيراداته 71 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه، إذ انطلق فى دور العرض يوم 21 يونيو للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نوراللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

تفاصيل وقصة بيت الروبي 

يقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

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