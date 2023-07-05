قناة الكأس: الإيفواري "فوفانا" يوقع للنصر السعودي 3 مواسم

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي النصر السعودي، قد حسمت ثنائي صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، أن النصر وقع مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط فريق لانس الفرنسي، لمدة ثلاث مواسم.

وأشارت القناة، إلى أنه يتبقي توقيع نادي لانس على العقد، ليعلن النادي السعودي بشكل رسمي عن الصفقة.

وكانت القناة القطرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن أحمد الغامدي المدير التنفيذي في نادي النصر، سيصل لفرنسا من أجل حسم صفقة الإيفواري سيكو فوفانا قائد فريق لانس.

وفي حال إتمام التعاقد مع اللاعب، سيكون فوفانا، ثاني الصفقات الصيفية للنصر السعودي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وكان فوفانا – البالغ من العمر 28 عامًا – قد انضم لصفوف لانس، صيف عام 2020، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وخلال مسيرته مع النادي الفرنسي، شارك النجم الدولي الإيفواري، في 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفًا.