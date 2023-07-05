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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد 171 ألفًا و371 طنًا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,22 %

توريد 171 ألفًا و371 طنًا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,22 %

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

   أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام 172,060 طنا من القمح المحلي موزعة ما بين 129 طنًا من البنك الزراعي و42,107 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألفًا، و371 طنًا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,22% من المستهدف.


ووجه المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - باستمرار تقديم الدعم لكل المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقعًا للتخزين. 
وفي سياق متصل، وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

استمرار حملات الرقابة الشون والصوامع الدكتور طارق رحمي الجمعيات الزراعية جمع جمعيات الزراعية حملات الرقابة كيل وزارة التموين لشون والصوامع لاستقبال محصول القمح

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