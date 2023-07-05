أبرزها التخطيط.. ريان بريور يكشف أهم الدروس المستفادة لتأليف كتابك الأول

قدم الكاتب ريان بريور، والباحث في جامعة ستانفورد، ومؤلف كتاب "المدى الطويل"The Long Haul عن قصص من جائحة كورونا، مجموعة من الدروس المستفادة لتأليف كتابه الأول.

يروي ريان بريور لـ psychologytoday، إنه كان مراسلًا علميًا يغطي وباء COVID-19، وشعر بأنه لا يوجد شيء مفيد أكثر من بلورة وجهة نظره في كتاب، بعد مئات المقالات وأكثر من عقد من الخبرة المهنية، واعتقد أن ذلك أمرًا يسيرًا، ولكنه بدا عكس ذلك تمامًا، واكتشف الكاتب أنه لم يكن مستعدًا بالقدر الكافي، وأقسم أنه عندما يشرع في تأليف كتابه التالي، سيفعل ذلك بشكل مختلف تمامًا.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم الدروس التي يمكنك اتباعها لمساعدتك على تأليف كتابك الأول.

مساحة خاصة بك

مثل معظم جيل الألفية، عاش ريان بريور فترة وباء كورونا في البيت مع عائلته، وهو كان أمرًا لايصدق حينها، لكن يشير الكاتب إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة التي يمكن للكاتب أن يرتكبها هي عدم وجود مساحة مخصصة له للكتابة .

وعندما تبدأ في الكتابة، تأكد من أنك "تشعر" بأنك كاتب، وسوف يتحسن التدفق الإبداعي لديك، وبجانب هذا هيأ لنفسك المكان الملائم للكتابة مثل تجهيز مكتبك أو مكتبك المنزلي، وتأكد من المكان هادئ ومريح وجيد الإضاءة.

الانضباط والخطة التحريرية

في كتابه الذي بعنوان "أدوات الكتابة"، يوصي مدرب الكتابة روي بيتر كلارك بتحديد "بيان المهمة" لعملك الإبداعي سواء كان هذا كتابًا أو مقالًا أو غيره وذلك قبل أن تبدأ، فيتطلب كل من الكتابة الروائية أو غير الخيالية تحديد مخطط واضح للقصة أو المقال الذي تكتبه، مع وضع النهاية في الاعتبار، من خلال التعرف على كيفية ربط جميع هذه الأطراف بالصفحة الأخيرة.

حتى إذا كان لديك عقد كتاب مع ناشر رئيسي، فمن المحتمل أنه لا يوجد محرر يساعدك في تخطيط عملك الخاص، وسيسلمونك عقدًا ويتركونك بمفردك لتخرج بمخطوطة كاملة وعمل أدبي كامل في ستة أو 12 شهرًا.

ويعد الانضباط أمرا هامًا لإنجاز عملك الأدبي من خلال تخصيص الوقت يوميًا للكتابة، مع إمكانية الاستعانة بمدرب كتابة متمرس، إذا كنت تستطيع ذلك بمفردك، سيساعدك على التفكير في بنية عملك الأدبي وكتابة المسودات الأولى، أمرًا بالغ الأهمية، كما أن التقدم لبعض برامج الكتابة أمرًا هامًا، ويمكن أن يوفر لك الدعم المجتمعي والعاطفي الذي تشتد الحاجة إليه وسط زملائك الكُتاب الذين يسافرون معك ويشجعونك على الكتابة.

خطة عمل

حتى إذا تلقيت صفقة مكونة من ستة أرقام، فغالبًا ما لا تكون الدفعة المقدمة من الناشر، تمويلًا كافيًا لك أثناء تأليف كتابك، حيث الابتعاد عن وظيفتك، فاحرص أن يكون لديك خطة عمل واضحة.

كما يمكنك التقدم بطلب للحصول على منح كتابية وبرامج إقامة، أو ابحث عن دعم مؤسسي لعملك، هذه ضرورية للمساعدة في جعل الكتابة مهنة مستدامة لك.

اكتشف معنى حياتك من خلال الكتابة

بالنسبة لمعظمنا، فإن نشر الكتاب هو الهدف، ولكن على الجانب الآخر، يناشدك ريان بريور، أن تفكر فيما بعد نشر كتابك، وكيف يمكن أن يهيأك عملك الإبداعي إلى مجال أكبر في عالم الكتابة.

فيقول فريدريش نيتشه: "من لديه سبب للعيش لأجله، يمكنه التغلب على أي شئ".

كما يقول ريان بريور: كنت أتخيل نفسي إلى حد كبير ككاتب فقط، ولكن فوجئت عندما ازدهر عملي، بزمالة جديدة في مركز أبحاث، وتقديم المشورة لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى فرص كثرة لتدريس دورات الكتابة العلمية.

وباختصار، فإن "الكتاب" لا يهم بالنتيجة، ولكنها عملية مستمرة على مدى الحياة.

التوازن بين العمل والحياة

يعد الجزء الأكثر تحديًا في الكتابة بالنسبة لكاتب هو العزلة، ولكن مجتمع الكاتب مهم للتفاعل معه أثناء الكتابة، فيوصى بوجود منافذ متعددة للحياة، حتى لا تستهلك الكتابة المؤلف بشكل كامل، وإذا كنت تخصص وقتًا لممارسة الرياضة، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو حضرو نوادي للكُتاب، فكل ذلك سيعود إليك بالنفع لمساعدتك في رعاية عملك الإبداعي.