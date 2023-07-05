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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرية الأمريكية: إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في أضرار

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.  
واضافت البحرية الأمريكية في بيان لها، أن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبل أن تتراجع بعد تدخلنا، مشيرة إلى أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز. 

وحاولت إيران الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز وأطلقت النار على إحداهما: البحرية الأمريكية
قالت البحرية الأمريكية إن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز الاستراتيجي فجر الأربعاء وأطلقت النار على إحداهما.

وأضافت أنه في كلتا الحالتين تراجعت السفن البحرية الإيرانية بعد أن استجابت البحرية الأمريكية لإشارات الاستغاثة وأن السفينتين التجاريتين واصلتا رحلاتهما.

وقال القائد: "قامت البحرية الإيرانية بمحاولات للاستيلاء على ناقلات تجارية تمر بشكل قانوني عبر المياه الدولية". تيم هوكينز ، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ردت البحرية الأمريكية على الفور ومنعت تلك المصادرة.

وتابعت أن إطلاق النار على السفينة الثانية لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن إيران احتجزت ما لا يقل عن خمس سفن تجارية في العامين الماضيين وقامت بمضايقة العديد من السفن الأخرى. ووقعت العديد من الحوادث في وحول مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي النفط الخام.

ولم يصدر تعليق إيراني فوري على الأحداث الأخيرة.

تصاعدت التوترات الأمريكية الإيرانية بشكل مطرد منذ انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية واستعادة العقوبات المشددة.

وردت إيران بتكثيف أنشطتها النووية - التي تقول إنها سلمية بحتة - وتقدم أيضًا طائرات مسيرة مسلحة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

البحرية الأمريكية إيران مضيق إصابات أضرار

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