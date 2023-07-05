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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 133 منشأة غذائية وإعدام 20 طنا من منتجاتها بالشرقية

غلق
غلق

 قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق 133 منشأة غذائية لافتقارها للاشتراطات الصحية ولكونها تمثل خطرًا داهم على صحة المواطنين وإعدام 20 طنًا من منتجاتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كان المحافظ قد أكد على الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100يوم صحة والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة.

فى سياق - قامت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة بالمرور على الانشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية، لوجود منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 75 شيكارة معبأ بها مصاصات أطفال بكل شيكاره 20 كيلو بإجمالي وزن 1500 كيلو مجهولة المصدر. 
 

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