أهلى جدة السعودى يستهدف ضم ساديو مانى من بايرن ميونخ

يحوم الغموض حول مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

كان بعض التقارير الصحفية قد أشار إلى احتمالية رحيل ساديو ماني عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام العديد من الأندية الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

أهلي جدة السعودي يرغب في التعاقد مع ساديو ماني

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي أهلي جدة السعودي أبدى رغبته في الحصول على خدمات ساديو ماني في الصيف.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مسئولي أهلي جدة يريدون التعاقد مع ساديو ماني، ولم الشمل بينه وبين البرازيلي روبرتو فيرمينو، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وأكد الصحفي رومانو، أن إدارة أهلي جدة تصر على التعاقد مع ماني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وخلق شراكة هجومية مميزة مع فيرمينو، في ظل الانسجام والتفاهم بينهما على أرض الملعب.

من جانبه، أكد ساديو ماني في تصريحات سابقة، أنه يرغب في البقاء مع بايرن ميونخ حتى الموسم المقبل 2023-2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

يذكر أن ساديو ماني قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 الماضي، بعدما قضى 6 سنوات مع ليفربول، حيث كان يُشكّل مثلثًا هجوميًا مُرعبًا مع زميليه السابقين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وساهم ساديو ماني في قيادة بايرن ميونخ نحو التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.