السفير الفلسطينى لدى القاهرة: مصر تعالج مواطنينا مجانًا وتدعم تعليم 9 آلاف طالب

أشاد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بدور مصر المهم في علاج المرضى الفلسطينيين وإجراء عمليات جراحية لهم في المستشفيات الحكومية المصرية بدون مقابل وبشكل مجاني بالكامل.

وأعرب السفير دياب اللوح، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة، عن شكره للقاهرة في تحمل تكاليف 50% من الرسوم الدراسية للطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن عددهم يقارب الـ8900 طالب بمختلف الجامعات المصرية.

وأضاف "اللوح" أن القاهرة أعلنت عن استعدادها لربط الكهرباء وتوصيلها لقطاع غزة وزيادة عدد الجيجا وات من الكهرباء عقب صيانة الشبكات والمحطات.

صورة من المؤتمر

وأكد اللوح أن مصر تقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني اقتصاديًا، سياسيًا، واجتماعيًا.

كما هنأ السفير الفلسطيني القاهرة باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بما حققته من إنجازات في كل المجالات الصحية، التعليمية، البنية التحتية، المرافق العامة والمنشآت وغيرها.

صورة من المؤتمر

وأضاف: "كمواطن فلسطيني مقيم بالقاهرة أرى بعيني التطور الذي حققته مصر في كل المجالات"، مشددًا على أن مصر حاليًا في مرحلة نقلة نوعية هدفها خدمة المواطن المصري، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتفوق للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية.

واختتم اللوح تصريحاته قائلًا: "إذا كانت مصر بخير فإن الشعب الفلسطيني والأمة العربية جميعًا بخير، فمصر هي عمود الخيمة، ودون عمود الخيمة لن تكون هناك وحدة أو تقدم، ولذلك مصر الشقيقة الكبري والجامعة للأمة العربية وهى عمود خيمة الوطن العربى".