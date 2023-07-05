بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يروج المواد المخدرة، وغسل الأموال حصيلة هذا النشاط في مشروعات وأنشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة براني.

وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.