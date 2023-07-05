المشدد 3 سنوات لـ"ديلر الترامادول" فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم عامل زراعي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول، وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 9 أقراص من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات.